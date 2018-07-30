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Елена Сафонова, которой 25 июня могло бы исполниться 43 года, умерла 5 июня. СМИ узнали об этом только сейчас.

Брак Кирилла Сафонова с Еленой продлился довольно долго – 10 лет. Они были знакомы еще со студенческих времен и поженились в 1991 году. Через 4 года родилась их дочь Настя.

Период жизни до 1999 года, когда Кирилл получил приглашение на работу в Израиль. Семья жила в общежитии, в очень стесненных материальных условиях.

Но в Израиле семейная жизнь пары не сложилась. В 2001 году Елена решила уйти от мужа, забрав ребенка. С тех пор, как рассказывает бывшая подруга Елены Сафоновой Валентина Воевода, Елена замкнулась в себе, не отвечала на звонки и сама не звонила никому. У нее также начались проблемы с алкоголем. Она держала все проблемы в себе, не делилась ни с кем, и нашла, видимо, для себя такой «выход».

11 лет Елена была в браке с известным фотографом Вадимом Сухаревским. Вадим рассказал, что из-за алкогольной зависимости она запустила и себя, и дом: ничего не готовила, почти не убиралась. Он пытался убедить Елену лечиться, но безуспешно. Муж с женой последнее время жили, как чужие люди. В конце концов, Сухаревский ушел от жены к другой женщине.

В Израиле нельзя принудительно лечить от алкоголизма. Дочь много раз пыталась убедить Елену начать лечение, но ничего не получалось.

На почве этих споров мать с дочерью подолгу, по несколько месяцев не разговаривали. Так случилось и этой весной. Настя не отвечала на сообщения матери по мессенджеру. Последнее сообщение матери было: «Это уже эгоизм какой-то, я больше не буду пытаться до тебя достучаться». Первая жена Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма через четыре дня после этого сообщения.