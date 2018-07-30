«Ани Лорак первой нарушила клятву»: Фанаты встали на защиту мужа-изменщика

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Похождениям «налево» Мурата Налчаджиоглу предшествовал роман певицы с российским олигархом Аразом Агаларовым, от которого украинка якобы была беременна, припомнили скандал 2016-го года поклонники.

30 июля Мурат Налчаджиоглу проснулся одним из самых ненавидимых мужчин в Сети. Видео вчерашних недетских посиделок в ночном клубе с молодой эскортницей, как ее окрестили фанаты Ани Лорак, быстро заполонило информационное пространство, а забравшиеся слишком далеко «грязные ручонки» не оставили бабнику шансов на оправдание.

Однако не все почитатели звездного семейства набросились на Мурата, ведь Лорак тоже не без греха. Именно певица первой нарушила брачную клятву, пойдя «налево» с российским олигархом Аразом Агаларовым, встали на защиту мужа-изменщика фанаты. В 2016 году украинка собственным двусмысленным постом в Instagram спровоцировала грандиозный скандал.

«Спасибо за прекрасный вечер, дорогой Араз. Еще раз с днем рождения! Здоровья! Пусть сбываются мечты!», - прокомментировала Лорак совместное с бизнесменом фото.

Позднее «уважаемый продюсер» подтвердил в приватной беседе с журналистами, что певицу и Агаларова и вправду связывают слишком близкие отношения. Из-за этого интервью к Лорак на несколько месяцев прицепился статус неверной супруги, а вера Мурата в священные узы брака могла подкоситься, полагают фанаты.

Однако и на этот факт у травящих Налчаджиоглу юзеров есть что ответить: раз уж разочаровался в женщине, то разведись, а не мешай ее с грязью и не травмируй психику ребенка.