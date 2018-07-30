Журнал Maxim: Кейт Апто с неидеальной фигурой признали самой сексуальной женщиной

Каждый год журнал Maxim посвящает особое внимание тем, кто, по их мнению, считается самыми сексуальными женщинами в мире развлечений. Журнал, который в прошлых изданиях похвалил физическую форму Джессики Альбы или Кристины Агилеры, присоединяется к тенденции позиционировать в качестве лидера знаменитость с более реальной внешностью.
Кейт Апто с неидеальной фигурой признали самой сексуальной женщиной. В публикации была выбрана Кейт Аптон, знаменитость, которая ломает каноны красоты тонкости по двум причинам. 26-летняя американская модель и актриса, не обладая идеальными параметрами, а именно, 95-63-92, находится также в ожидании рождения своего первого ребенка, плода ее отношений с Джастином Верландером , профессиональным бейсболистом, который играет за Хьюстон Астрос. Кейт обнародовала новость о своей беременности 14 июля в своем профиле в Instagram.
Верландер также написал трогательный пост.
Кейт Аптон не испытывает недостатка в смирении. Модель, находясь в Израиле на фотосессии, считает, что факт, что ее назвали самой сексуальной женщиной, является заслуженным результатом.