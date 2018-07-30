Журнал Maxim: Кейт Апто с неидеальной фигурой признали самой сексуальной женщиной

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Каждый год журнал Maxim посвящает особое внимание тем, кто, по их мнению, считается самыми сексуальными женщинами в мире развлечений. Журнал, который в прошлых изданиях похвалил физическую форму Джессики Альбы или Кристины Агилеры, присоединяется к тенденции позиционировать в качестве лидера знаменитость с более реальной внешностью.

Кейт Апто с неидеальной фигурой признали самой сексуальной женщиной. В публикации была выбрана Кейт Аптон, знаменитость, которая ломает каноны красоты тонкости по двум причинам. 26-летняя американская модель и актриса, не обладая идеальными параметрами, а именно, 95-63-92, находится также в ожидании рождения своего первого ребенка, плода ее отношений с Джастином Верландером , профессиональным бейсболистом, который играет за Хьюстон Астрос. Кейт обнародовала новость о своей беременности 14 июля в своем профиле в Instagram.

Верландер также написал трогательный пост.

«Ты будешь удивительной мамой! Жду не дождусь, когда начнется наше новое приключение. Горжусь тобой и считаю, что нашему малышу повезло», — написал он, добавив, что очень предан той, кто является его женой с прошлого года.

Кейт Аптон не испытывает недостатка в смирении. Модель, находясь в Израиле на фотосессии, считает, что факт, что ее назвали самой сексуальной женщиной, является заслуженным результатом.

«Я много работаю над собой, чувствую себя хорошо, упражняюсь, будучи сильной физически. Быть номером один на Hot 100 - небольшая награда», - сказала она в интервью журналу Максим.