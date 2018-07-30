«Он давно гуляет от нее»: В Сети поклонники Лорак ополчились против мужа-бабника

Мурата неоднократно ловили на горячем в Киеве и области, а его спутницами были эскортницы, «красавицы» и провинциалки. Он распивал с ними текилу и мартини в то время, когда Каролина переносила токсикоз и была беременна.
Громкий скандал с участием Мурата Налчаджиоглу набрал обороты за считанные дни. Оказалось, что в Сети появилось видео с доказательством измен харизматичного турка своей возлюбленной и ныне супруги Ани Лорак. Привселюдно после вступления в брак Мурат неоднократно унижал свою женщину: он сравнивал Каролину со старой бабкой и не уделял должного внимания, как в период ухаживаний. Накануне стало известно, что турецкая кровь таки заиграла в супруге Каролины. Пока супруга радовала зрителя пением на масштабном концерте, муж решил также последовать ее примеру и отправился в караоке-бар. Видео его приключений уже просмотрели в Сети несколько десятков тысяч юзеров. В Сети поклонники Лорак ополчились против мужа-бабника.
Такими искренними переживаниями поделились юзеры и посоветовали Ани Лорак избавить себя от уз «брака» с недостойным ее мужчиной.