«Он давно гуляет от нее»: В Сети поклонники Лорак ополчились против мужа-бабника

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Мурата неоднократно ловили на горячем в Киеве и области, а его спутницами были эскортницы, «красавицы» и провинциалки. Он распивал с ними текилу и мартини в то время, когда Каролина переносила токсикоз и была беременна.

Громкий скандал с участием Мурата Налчаджиоглу набрал обороты за считанные дни. Оказалось, что в Сети появилось видео с доказательством измен харизматичного турка своей возлюбленной и ныне супруги Ани Лорак. Привселюдно после вступления в брак Мурат неоднократно унижал свою женщину: он сравнивал Каролину со старой бабкой и не уделял должного внимания, как в период ухаживаний. Накануне стало известно, что турецкая кровь таки заиграла в супруге Каролины. Пока супруга радовала зрителя пением на масштабном концерте, муж решил также последовать ее примеру и отправился в караоке-бар. Видео его приключений уже просмотрели в Сети несколько десятков тысяч юзеров. В Сети поклонники Лорак ополчились против мужа-бабника.

«Ну доброе утро. Ребят вы что)))) он давно гуляет от неё)))) я это 100000% ещё когда она в Киеве была. И то что он не щедрый жених, знают все. Только и того покормит у себя и бесплатный алкоголь», «Про его похождения уже весь Киев знает, это далеко не первый раз, Ани нет дома почти никогда, плюс не одна она красивая самая ,жестокая реальность ...», «Как можно такой шикарной, невероятно красивой, потрясающей Ани Лорак, о которой мечтает все мужское население, изменить с торгашкой китайского шмотья, утиные губы которой не влезают даже в объектив!», «Я просто сейчас вижу и плачу, я до последнего не хотела верить в это», - написали пользователи.

Такими искренними переживаниями поделились юзеры и посоветовали Ани Лорак избавить себя от уз «брака» с недостойным ее мужчиной.