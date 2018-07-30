64-летняя Любовь Успенская в мини-платье с перьями шокировала поклонников

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Любовь Успенская продолжает удивлять своих поклонников на музыкальном фестивале «Жара». Недавно артистка в Instagram-профиле Ани Лорак предстала в мини-платье и с перьями, чем шокировала фанатов.

64-летняя исполнительница Любовь Успенская прекрасно выглядит, как для своего возраста, а потому может позволить себе надеть мини-платья и даже колготки в сеточку. На новом снимке знаменитость выглядит не на много старше 39-летней Ани Лорак.

«Люба просто королева и как ей удается так роскошно выглядеть?», «Обожаю эту женщину!!! Успенская всегда красавица и умница!», «Как вам удается так выглядеть? Вот только платье сменить и будет отлично», «Дай бог всем так выглядеть в 64 года», «люба красавица, но колготки в сетку не идут», - заявили пользователи Сети.