«Хуже не стало»: Пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии артиста

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Самочувствие Иосифа Давыдовича не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону, поведала СМИ его представитель Варвара Виноградова.

«Кобзону хуже не стало», - рассказала о состоянии первого замглавы комитета Госдумы России по культуре его пресс-секретарь.

На дополнительные вопросы СМИ, в частности, о коме, перебросившихся на другие органы метастазах рака предстательной железы и прогнозах врачей, представитель Народного артиста СССР отвечать не стала.

Единственным человеком, прокомментировавшим новость о коме, стала сестра Кобзона Гелена. Она опровергла жуткий слух, призвав прессу не измываться над семьей певца. Родственнице Иосифа Давыдовича пришлось обзванивать и успокаивать всех близких людей, пребывавших на грани обморока из-за неправдивых новостей о состоянии Кобзона.

По словам Гелены, легендарный артист пьет кофе с медсестрой и сиделкой, а вот источник в Госдуме подтвердил информацию о тяжелом состоянии Иосифа Давыдовича.