«Красивые и счастливые»: Фото Галкина и Пугачевой обсуждают в Сети

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Максим Галкин выложил в Instagram совместную фотографию, на которой пара просто светится от счастья.

Как и многие российские звезды, Галкин со своей знаменитой супругой, детьми и домашними помощниками проведет это лето в Юрмале. Максим время от времени по работе летает в Москву, а Примадонна полностью занята воспитанием Лизы и Гарри.

Вчера знаменитый ведущий порадовал поклонников редким совместным фото с Аллой Борисовной. Восхищенные фанаты обсуждают, что «красивые и счастливые» Галкин и Пугачева со временем начинают смотреться вместе все более органично. Алла Борисовна помолодела и расцвела рядом с Максимом, который, по мнению пользователей, тоже изменился: стал более мужественным.

То, что они оба производят впечатление абсолютно счастливых людей, отметили в Сети также их друзья и коллеги.

Эвелина Блёданс не сомневается, что счастливой Примадонну делает именно Максим. Ведущая написала: «Какие вы клевые! Макс, спасибо тебе огромное, что ты делаешь счастливой эту великую женщину!». Знаменитый дизайнер Игорь Гуляев не остался в стороне и тоже написал, что рад их видеть такими красивыми и счастливыми. А Игорь Николаев пообещал скоро приехать в гости к «красивым и счастливым».

Оставили свои комментарии и завистники и те, кто не верит в искренность чувств Галкина и Пугачевой. По их мнению, звезды смотрятся вместе глупо, потому что огромную разницу в возрасте нельзя скрыть, как ни старайся.