«Распустил грязные ручонки»: Мужа погрязшей в долгах Ани Лорак поймали на измене с киевлянкой

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Фанаты украинской певицы в шоке от распутного поведения Мурата Налчаджиоглу, одним вечером лишившегося статуса образцового семьянина в объятьях торговки.

Пока Ани Лорак пытается выбраться из долговой ямы непрерывными выступлениями на конкурсах «Жара» в Баку и «Рандеву» в Юрмале, ее состоятельный супруг коротает летние ночи с легкодоступной сердцеедкой из Instagram. Накануне Мурат Налчаджиоглу пел в караоке и курил кальян в собственном ночном клубе Dali Park в Киеве. На просочившемся в Сеть видео «отдыха 18+», казалось бы, образцовый семьянин «распустил грязные ручонки», поглаживая зону бикини молодой особы. Весь вечер муж Ани Лорак игриво что-то нашептывал девушке на ухо, а далеко за полночь пара вместе удалилась в неизвестном направлении. Не трудно догадаться, чем закончилось случайное знакомство в клубе для Мурата, полагают шокированные фанаты украинской певицы.

Продолжение... «Он давно гуляет от нее»: В Сети поклонники Лорак ополчились против мужа-бабника Мурата неоднократно ловили на горячем в Киеве и области, а его спутницами были эскортницы,... Жаждущая незамедлительного возмездия интернет-гвардия оперативно установила личность киевской разлучницы. Поссорить звездное семейство, судя по всему, удалось некой Яне Беляевой. У нескромной особы сразу две прибыльные профессии: торговка в Instagram и ночная тусовщица. Для кармана и для души, как говориться.

Погрязшей в долгах Ани Лорак пока неизвестно, что ее мужа поймали на измене с распутной киевлянкой. Всего 10 часов назад Instagram исполнительницы пополнился улыбчивым фото с Любовью Успенской.

Фанаты уверены, предательство Мурата станет сокрушительным ударом по Лорак. Сейчас певица не может рассчитаться по долгам, так как подготовка к концертам превышает в цене ее выступления.

Пышная свадьба Налчаджиоглу и Каролины Куек (настоящее имя Ани Лорак) состоялась в 2009 году. Двумя годами позже у семейства родилась дочь София. До вчерашнего дня Мурат считался образцовым мужем, стоявшим горой за красавицу-жену.