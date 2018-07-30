Анну Семенович включили в скандальную базу данных «Миротворца»

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Певица попала в «чёрный список» из-за посещения Крыма без санкции украинских властей.

Скандальную базу данных украинского сайта «Миротворец» пополнил ещё один российский артист. Сюда накануне включили Анну Семенович. Певицу обвиняют в незаконном пересечении границы во время посещения Крыма. Семенович посетила аннексированный регион без санкции Киева, что было воспринято как нарушение закона. Несмотря на то, что «Миротворец» не является официальным сайтом какого-либо ведомства Украины, его связывают с министерством внутренних дел, в частности, с советником главы украинского МВД Антоном Геращенко. Базу данных данного ресурса активно используют в своей деятельности Госпогранслужба Украины и СБУ. Исходя из этого, можно предположить, что въезд в страну для Семенович будет запрещён минимум на три года. Сама певица данное известие пока не прокомментировала.

Напомним, на днях мы писали о том, что Денис Майданов и Анна Семенович бесплатно споют в ЛНР. Российские звёзды из благих намерений решили помочь организовать праздник для местных жителей.