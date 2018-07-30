«Делайте поступки!»: Елена Летучая показала «Ревизорро» на улицах Баку

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Бывшая телеведущая ранее уже сообщала, что теперь будет заниматься социальными проектами, и несколько раз даже позировала на фоне свалок. Теперь Елена Летучая перешла от слов к делу, решив продемонстрировать самостоятельно, что делать с мусором.

Звезда «Ревизорро», гуляя по Баку, увидела пластиковые бутылки, валяющиеся в огромном количестве прямо на тротуаре. Недовольная этим фактом, Елена Летучая показала, что с ними делать, отправляя мусор один за другим в стоящую неподалеку урну. Знаменитость отметила, что это выбор человека, каким ему быть – цивилизованным или «свинячить» на каждом метре.

Звезда призвала «делать поступки», начиная уже с того, чтобы улицы родного населённого пункта стали чище. Тем более, что пластиковые отходы очень вредят экологии, поскольку не разлагаются. Елена Летучая подчеркнула, что не собиралась именно Баку «клеймить» за грязь. Такое она наблюдала неоднократно и в других городах. Подписчики поддержали звезду, отметив, что и сами стараются убираться по мере возможности, а также поменьше пользоваться вообще бытовой химией, чтобы не вредить экологии.