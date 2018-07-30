Подольская рассказала об отношениях со свекровью

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При встрече знаменитость называет мать Владимира Преснякова «мамулей».

Наталья Подольская рассказала об атмосфере внутри семьи. По её словам, всё просто замечательно. Певица среди прочего в недавнем интервью рассказала об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой. Последняя, как утверждает Наталья, Практически не вмешивается в личную жизнь своего сына Владимира Преснякова. Это обстоятельство совершенно устраивает певицу. По словам знаменитости, она редко видится с матерью мужа, но в то же время при каждой встрече непременно называет её «мамулей». В основном общение происходит в телефонном режиме. Женщины обмениваются новостями. При этом свекровь не нагружает невестку ненужными советами и рекомендациями.

Ранее мы писали, что певица Лена Катина рассказала о ревности супруга. Знаменитость призналась, что счастлива в браке со словенским музыкантом.