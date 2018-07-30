«Всё сложнее ходить»: Ханна стала похожа на «бегемотика»

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Певица не скрывает радости от предстоящего рождения ребёнка, но при этом испытывает большие трудности от беременности.

Лишь недавно стало известно, что Ханна ждёт ребёнка, однако вот уже на подходе роды певицы. Знаменитость активно делится с поклонниками в Instagram эмоциями предвкушения данного события, но в месте с тем не упускает возможности пожаловаться на изменения внешности. Ханна, в частности, в одном из последних постов заявила, что стала похожа на «бегемотика». Из-за большого живота ей всё сложнее ходить. В то же время певица подчёркивает, что безумно счастлива и даже не думает унывать из-за таких мелочей. Ханна поблагодарила своего любящего супруга, который, по её словам, не отходит от будущей матери своего ребёнка ни на шаг и всячески ей угождает.

Ранее мы писали, что Нюша подверглась критике фанатов из-за лишних килограммов. Поклонники в социальных сетях набросились на своего кумира, обвинив в пренебрежении своей внешностью.