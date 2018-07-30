«Шоу должно продолжаться»: Рустам Солнцев о закрытии «Дом-2»

Вчера, 23:30

Шоумен призвал всех ведущих любыми способами не допустить сноса площадки «телестройки».

Не так давно стало известно, что по территории съемочной площадки «Дом-2» будет проложена новая автомагистраль, поэтому московское правительство приняло решение о предоставлении руководству телешоу аналогичного по размерам участка в другом месте.

Но пока это только обещание, поэтому многие участники и фанаты проекта бьют тревогу из-за возможного закрытия шоу.

Так Рустам Солнцев обратился ко всем телеведущим с требованием собраться и начать предпринимать активные действия, потому что шоу должно продолжаться. В своей рубрике «Мама дорогая» Солнцев предложил Бузовой обратиться за поддержкой к своим подписчикам: «Бузова Оля, я, конечно, понимаю, что там все на фейке держится, но есть же живые подписчики в твоем Инстаграме. Котенок, призывай, кричи, пищи», Бородина, по его мнению, должна обратиться ко всем российским матерям, потому что она «сама мать несметного количества детей», ну а для Кадони он придумал нетрадиционное занятие: «Кадони, выключаем хабалку, вспоминаем колдуна»...

Поможет ли воззвание Солнцева спасти проект или решение о его закрытии уже дело решенное фанаты смогут узнать через два месяца.