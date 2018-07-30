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На презентации проекта «Замуж за Бузову» произошло романтическое событие В Санкт-Петербурге во время выступления Ольги Бузовой молодой человек решился сделать предложение своей возлюбленной. Предложение девушка приняла.

Бузова помогла поклоннику сделать предложение любимой на презентации проекта «Замуж за Бузову». Романтического настроения зрителям проекта «Замуж за Бузову» добавил один из гостей мероприятия Валерий, а помогла ему в этом 32-летняя ведущая. Во время своей презентации она пригласила сцену пару влюбленных и Валерий, опустившись перед избранницей на колено, преподнес ей заветное кольцо: «Юлечка, я тебя очень сильно люблю. Выходи за меня». Юля ответила «да».

Романтическая сцена растрогала очевидцев, а звездная ведущая предупредила Валерия об ответственности: «Вы не только на глазах у всего Санкт-Петербурга сделали предложение, но и на моих глазах! А вы же знаете, как я называю тех мужчин, которые не отвечают за свои слова?!»

Что касается самой Бузовой, то ее фанаты считают, что звезда уже нашла себе пару. Насколько предположение верно желающие смогут узнать в конце августа, когда стартует проект, который даже назвали в честь главной героини: «Замуж за Бузову».

Ольга говорит, что для нее это последний шанс поверить, что настоящие мужчины еще не перевелись. Она рассказала о своих переживаниях: «Мне кажется, что если я на этом шоу не встречу мужчину, то я никогда не выйду замуж». Несмотря на то, что Ольга считает свой поступок «безумным» она все же надеется, что сможет почувствовать себя по-настоящему любимой женщиной, за которой нужно ухаживать и добиваться ее.

Съемки проекта стартовали в апреле в Италии. Его участники имели возможность реализовать свои романтические фантазии об идеальном свидании в нескольких городах. Сотрудники проекта уверены, что происходящее в шоу приятно удивил и зрителей и самих участников.