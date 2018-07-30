«Бритни рвет и мечет»: Бывший муж Спирс запросил тройные алименты

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Похоже, отец звезды решил откупиться от обнаглевшего экс-зятя.

Все началось с того, что Кевин Федерлайн, бывший супруг Бритни Спирс, начал воспитывать их общих детей, поскольку у певицы в 2008 году был срыв. С того момента обязанности на себя взял ее отец Джейми. Теперь же бывший муж Спирс запросил тройные алименты, размер которых, по его мнению, должен составлять не 20, а 60 тысяч. От такого хамства, как говорят близкие люди певицы, «Бритни рвет и мечет».

Да и согласием пойти на эту сделку отец Спирс вывел ее из себя. Хотя его действия вполне объяснимы, поскольку судебный процесс – дело затратное и долгое. Джейми предложил экс-супругу прибавку всего в 10 тысяч, вот только неизвестно пока, согласен ли он на это. Оказалось, что сыновья певицы давно проводят львиную долю своего времени с мамой.

Бритни негодует, поскольку считает, что деньги, которые платит ее семья, идут не на потребности Шона и Джейдена, а на всю огромную семью танцора – детей в общей сложности у него шестеро, четверо из которых проживают с ним.

Очень удобно получилось: Кевин и своих детей содержит на деньги Бритни, которые проживают с ним, а ко всему еще и алименты платит с отчислений семьи Спирс. Певица уверена, что не обязана содержать всех его отпрысков, и он это должен делать сам. Тем более, при таком распределении средств, мальчикам звезды перепадают «гроши».

Бритни Спирс говорит, что за свое решение иметь так много детей, Кевин должен сам отвечать, а не перекладывать ответственность на бывшую супругу.