«Вот-вот вывалится»: Вера Брежнева шокировала выставленной грудью напоказ в Баку

Сегодня, 07:25

На закрытии фестиваля «Жара» звезды соревновались в оригинальности нарядов, но Вера Брежнева переплюнула всех, надев самый откровенный наряд.

Появившись на красной дорожке в Баку, Вера Брежнева шокировала выставленной грудью напоказ. Поклонники звезды в социальных сетях пишут, что платье настолько открытое, что грудь звезды как будто «вот-вот вывалится». Но мужчинам, бесспорно, такое понравилось.

Вера Брежнева на фестиваль своего коллеги Эмина Агаларова выбрала, казалось бы, простой и строгий наряд – черное платье в пол, облегающее фигуру, длинные рукава. Юзеры предполагают, что такой наряд выбирал сам супруг звезды – Константин Меладзе.

Стоит отметить, что не каждая звезда решится на такой поступок. Певица всегда была достаточно смелой, и, видимо, прошлое из «Виагры» дает о себе знать и сегодня. Поклонники Веры Брежневой гадают, не нарядами случайно ли увела певица продюсера из семьи.

Напомним, Брежнева прославилась со скандалом, когда стало известно, что брат Валерия Меладзе, Константин ушел от своей жены и детей ради нее. С того времени певица имеет репутацию разлучницы.