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Пользователи социальных сетей озадачены. Многие уверены, что молодая супруга Никиты Преснякова беременна.

Поклонники поздравляют Орбакайте с прибавлением в семье. Такой вывод подписчики сделали, наблюдая за фотографиями, на которых Алена Краснова сменила имидж. Теперь ее гардероб состоит из платьев свободного покроя, которые вполне могут скрывать округлившийся животик девушки.

С уверенностью утверждать, что молодая семья скоро пополнится новым членом, пока нельзя. Появившиеся слухи будоражат поклонников Кристины Орбакайте, но как оказалось преждевременно.

Дело в том, что сам Никита Пресняков опровергает слухи о беременности жены и утверждает, что когда она случится, то он первым будет кричать о своем счастье везде.

Такое заявление Никиты убедило воздыхателей и воздыхательниц пары, что супруги мечтают о малыше, а значит есть все основания утверждать, что Кристина Орбакайте станет бабушкой.