«По стопам родителей»: Младшая дочь Хмельницкой и Кеосаяна снялась в первом фильме

Сегодня, 18:58

Ксения дебютировала на съемочной площадке во время летних каникул, что не отвлекло 8-летнюю школьницу от основных занятий. Мама юной актрисы пока не знает, станет ли такое увлечение для ее наследницы профессией.

Младшая дочь актрисы Алены Хмельницкой и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна пошла «по стопам родителей» и снялась в первом фильме. Для мамы такой опыт стал весьма волнительным, ведь «по ту сторону баррикад» находиться гораздо сложнее, считает артистка. Алена очень переживала, а Ксения чувствовала себя уверенно, вследствие чего съемочный процесс не доставил ей дискомфорта.

Хмельницкая поделилась такой радостью с поклонниками, которые принялись поздравлять знаменитость с новой подрастающей звездой в семье творческих личностей. После развода актриса поддерживает дружеские отношения с бывшим супругом, такие обстоятельства позволяют двум дочкам не чувствовать себя обделенными отцовской любовью. В данный момент Хмельницкая официально не замужем, но имеет отношения с бизнесменом Александром.