«Бомж-стайл Кардашьян»: Каменских показала грудь на фестивале «Жара» в Баку

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Блеснуть вокалом у звезды не получилось, вместо этого она презентовала зрителям запасной план и открыла душу.

Каменских показала грудь в Баку. Эпатажный наряд открыл поклонникам Насти еще одну неизведанную ее сторону. Изящная нагота стала отличным презентом для гостей на фестивале «Жара». В социальной сети Настя поблагодарила свою команду за проделанную работу, а поклонники, несмотря на бесплатный интим-показ, уличили Каменских в плагиате.

«Прикольный прикид, как раз к её внешности», «Началось! Бомж-тайл типа под Кардашьян?», «Ужасный лук! Такую красивую фигуру, облачить в такое убожество, обидно!», - написали поклонники.

На фестивале Настя исполнила несколько своих хитов: Lomalo, «Красная помада», а также «Дай мне». Параллельно с выступлением и подготовкой Каменских успела отдохнуть в отеле.

«Вчера было невероятно жарко Спасибо, Азербайджан, за тёплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч», - сообщила артистка.

К посту Настя добавила невероятно сексуальный снимок, который поразил и заинтересовал многих.