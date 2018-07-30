«Бомж-стайл Кардашьян»: Каменских показала грудь на фестивале «Жара» в Баку

Блеснуть вокалом у звезды не получилось, вместо этого она презентовала зрителям запасной план и открыла душу.
Каменских показала грудь в Баку. Эпатажный наряд открыл поклонникам Насти еще одну неизведанную ее сторону. Изящная нагота стала отличным презентом для гостей на фестивале «Жара». В социальной сети Настя поблагодарила свою команду за проделанную работу, а поклонники, несмотря на бесплатный интим-показ, уличили Каменских в плагиате.
На фестивале Настя исполнила несколько своих хитов: Lomalo, «Красная помада», а также «Дай мне». Параллельно с выступлением и подготовкой Каменских успела отдохнуть в отеле.
К посту Настя добавила невероятно сексуальный снимок, который поразил и заинтересовал многих.