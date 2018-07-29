«Орут и мирятся»: Провидец предрёк участникам «Дома-2» боль и слёзы

Вчера, 23:15

Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев рассмотрел самые скандальные пары шоу и дал предсказание об их будущем.

Провидец предрёк участникам «Дома-2» боль и слёзы. Экстрасенс из шестого сезона «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ждёт участников «Дома-2». Зираддин Рзаев предрёк молодым шоуменам на «Доме-2» боль и слёзы. Эксперт рассмотрел множество личностей с известного шоу.

Финалист «Битвы экстрасенсов» считает, что Илья Яббаров является главным сплетником «Дома-2». Мужчина не остановится не перед чем из-за собственной выгоды. Мало женщин захотят быть с таким, как Яббаров, но Алёна Рапунцель смогла вытерпеть его недостатки.

Провидец считает, что Рапунцель-младшая была завоевателем. Не успел Яббаров оглянуться, как молодая девушка уже беременна. Рзаев заявляет, что он не чувствует, что свадьба случится. Брак пары возможен только через года ссор.

Финалист «Битвы экстрасенсов» также рассмотрел и отношения Александры Черно с Иосифом Оганесяном. Провидец называет их непростыми и нестабильными. Между парой стала мать молодого парня. Рзаев уверен, что до брака паре далеко, так как у них нет стабильности. Они только «орут и мирятся».

Союз же Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес станет прочным, но будут и сложности, заявляет провидец из «Битвы экстрасенсов». Дело в Татьяне, у которой сложный характер и огромное эго.

Исходя из таких прогнозов становится не понятно, является ли финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев действительно провидцем или же обычным шоуменом. Мужчина просто рассмотрел отношения скандальных пар, однако никаких экстрасенсорных предсказаний не дал. Пользователи соцсетей отмечают, что Рзаев, скорее всего, просто является большим поклонником скандального шоу «Дом-2» и не более.