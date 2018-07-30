«Будет гореть в аду»: Киркоров предлагает казнить себя за «жесть» с Басковым

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Поп-король предупредил, что клип на новую песню «Ибица» будет гораздо провокационнее, чем «Цвет настроения синий».

В Instagram появилась запись от Бедросовича о том, что тот решил еще раз спровоцировать общественность, как это было со скандально известным клипом. Киркоров, зная то, как отреагировали пользователи сети на «Цвет настроения синий», Киркоров предлагает казнить себя за «жесть» с Басковым. Пользователи уже написали, что певец из-за проделок Ивана Урганта «будет гореть в аду», который так его туда постепенно и подталкивает.

Премьеру звезды запланировали уже на начало осени – через несколько дней начнутся непосредственно съемки провокационного блокбастера. Клип «Ибица» должен стать более шокирующим, чем прошлая работа Филиппа Бедросовича. Сам певец подает идеи, каким способом его лучше казнить – самым эффектным из всех стало четвертование на Красной площади. Он говорит, что шок неизбежен, поскольку возглавят данную работу тот же Ургант и Гудков.

Он не боится петиций, которые снова могут полететь в его сторону. Ранее у Киркорова чуть не возникли проблемы из-за провокационного предыдущего клипа. Общественные деятели и политики поголовно хотели лишить певца звания «Заслуженного артиста России». Они считают, что певец, который проповедует такой развратный образ жизни с распитием алкоголя, не может иметь подобного звания.

Хотя, стоит отметить, что таким распущенным Бедросович нравится молодежи больше, учитывая то, что раньше они его практически не слушали. Видимо, Киркоров решил занять место Егора Крида и Тимати на современной эстрадной площадке.