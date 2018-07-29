«Бургеры для нищих»: Тимати приедет в Воронеж раздавать Black Star Burger

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Из своих рук обещает репер накормить двух счастливчиков, которые станут избранными по системе Рандом.

В Воронеже планируется открытие Black Star Burger. Брендовое заведение еще до открытия стало обсуждаемым не только в городе, но и в ближайших поселениях. Известный рэп-исполнитель Тимати обещает посетить церемонию открытия заведения. 30 июля в 14:00 Тимати приедет в Воронеж раздавать Black Star Burger, он лично передаст один из бесплатных бургеров победителю викторины. В Сети уже успели оценить поступок Тимати.

«Люблю их бургеры, очень вкусные», «кажется готова душу продать дьяволу за бургер от Тимати», «Думаю, что заведение будет на нужном уровне и не станет очередной помойкой», - написали поклонники Тимати.

Нашлись и те, кому инициатива не показалась важной и социально значимой: «Бутерброды для нищих», «Делать нечего мне идти и ждать, пока с барского плеча бургер какой-то дадут. Это оскорбление, по-моему всех, кто там подписан в посте».

Напомним, что перед приездом рэпера в городе провели инспекцию блогеры. Им бургер показался жирным, а соус не вкусным. Станет ли эта оплошность визиткой заведения покажет время и приезд Тимати.