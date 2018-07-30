Певица шокировала пользователей Сети, горячим танцем на фестивале в Баку.
Юлия Ковальчук станцевала в откровенном наряде. В Интернет попало видео, на котором Юлия исполняет фривольный танец.
Внимательные пользователи Сети заметили, что платье с вызывающим вырезом певица одела на голое тело.
Фестиваль «Жара» проходит в Баку уже третий день. На нем происходит настоящая битва звезд российского шоу бизнеса за самый откровенный наряд.
В Instagram Юлии можно посмотреть видео, где певица изящно извивается в платье с большим вырезом.
В ответ на критику в свой адрес Ковальчук заявила, что не считает свой наряд пошлым и вульгарным.
Певицу даже сравнили с героиней сериала "Секс в большом городе" Кэри Брэдшоу.