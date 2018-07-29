Елизавета Боярская адресовала нежное послание супругу

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28 июля супруг Елизаветы Боярской отметил свой рождения. Максиму Матвееву исполнилось 36 лет.

В своем профиле в аккаунте Instagram Елизавета выложила фотографию, на которой она запечатлена вместе с мужем и свекровью. Под снимком актриса разместила очень нежное послание, которое адресовала супругу: «В серединке лучший в мире мужчина, и у него сегодня день рождения! А справа лучшая в мире свекровь, а слева счастливая обладательница этого богатства!».

Мама Максима тоже поздравила своего сына в Instagram. Вместе с поздравлением женщина разместила свою фотографию с ещё маленьким сыном.

Известно, что Елизавета Боярская дочь звездной пары. Отец - известный актер театра и кино, исполнитель замечательных песен и фанат питерского Зенита Михаил Боярский. Мама - актриса Лариса Луппиан, которая играет вместе с мужем на сцене театра Ленсовета. Кроме Лизы у пары есть старший сын Сергей. Он не стал актером. Занялся банковской деятельностью. В настоящее время является депутатом Государственной думы Российской Федерации седьмого созыва от партии «Единая Россия».

Елизавета Боярская и Максим Мaтвeeв стали супругами в 2010 году, В 2012 они стали счастливыми родителями. На свет появился сын, которого назвали Андреем. Пара не любит выставлять свою личную жизнь на публичное обозрение. Маленького Андрея они крайне редко выводят в свет.

Интересно, что пара живет на два города. И это не мешает оставаться им честными друг перед другом. Лизе сложно переехать в Москву. Она занята в театральных постановках в родном Петербурге. Максим актер Московского художественного театра имени А.П. Чехова.