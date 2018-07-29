Ольга Орлова с сыном прячется от тайфуна в японском метро

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Об угрозе жизни певицы и ее сына Артема стало известно из ее личной страницы в социальной сети.

Как оказалось, Ольга Орлова с сыном прячется от тайфуна «Джондари» в японском метро. Ольга, приехав на отдых вместе со своим ребенком, хотела насладиться красотой прекрасной Японии, но природа распорядилась по-другому. Певица призналась, что если бы не катаклизм, то она вряд ли бы увидела подземку.

Источники сообщают, что из-за тайфуна «Джондари» пострадали тысячи японцев, дома которых пострадали, а некоторые из них даже получили опасные для здоровья повреждения. Сообщается, что около восьми тысяч домов находятся без доступа к электричеству.

Певице и ее наследнику, можно сказать, повезло. Они укрылись от стихии в метро в Токио для того, чтобы обезопасить себя от возможных последствий катаклизма. Токийское метро Орлову никак не впечатлило. Она считает, что российская подземка более привлекательно выглядит. После того, как все стихло, певица с ребенком вышли из метро и продолжили свой туристический вояж.

Ранее певица Ольга Орлова рассказывала журналистам о том, что испытывает трудности с весом. По ее словам, ей не удается держать свой вес в одном состоянии, поскольку она не умеет принимать пищу по распорядку. Ольга призналась, что однажды она набрала 25 кг, которые с трудом сбросила за несколько месяцев.