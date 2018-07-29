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Шоумен предупредил публику, что поступит как все, поэтому фанатам необходимо запастись терпением. Супруга комика и актриса Кристина Асмус также подтвердила, что читательскую аудиторию ожидают «непростые времена».

Гарик Харламов грозится «задолбать» своих подписчиков за две недели, ведь вместе с семейством он отправился в долгожданный отпуск. Сейчас знаменитости находятся в Милане, о чем супруги рассказали поклонникам, а под своим предупреждением артист, видимо, подразумевал огромное количество фотографий и видеозаписей, которые появляются на страницах артистов и простых граждан во время поездок в интересные места.

Фанаты сразу же принялись желать Харламову и Асмус приятного времяпровождения и отдыха. Многие пользователи отметили, что будут рады новым публикациям, и этим их не «задолбать». Другие подписчики посоветовали семейной паре отключить телефоны и просто наслаждаться живописными уголками и отпуском. Однако одна из фанаток обратила внимание, что Гарик слегка поправился, поэтому порекомендовала его супруге Кристине посадить мужа на диету, и срочно.