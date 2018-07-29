Российская певица Вика Цыганова рассказала подробности смерти отца

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Перед самой смертью мужчина мечтал выйти в море, но умер как раз в день ВМФ РФ.

Известная российская певица Вика Цыганова в своём Instagram рассказала о смерти своего отца. По словам женщины, это произошло 17 лет назад именно в день ВМФ России, который отмечается сегодня.

Рассказывая подробности смерти отца Вика Цыганова заявила, что её родитель служил на Тихоокеанском флоте и очень любил море. В один момент отец Вики Цыгановой тяжело заболел, но всегда терпел и даже утешал свою семью.

Известная российская певица добавила, что перед смертью её отец открыл глаза и сказал последнюю фразу в своей жизни: «Сейчас бы на море – на крейсере».

Вика Цыганова добавляет, что первая песня, которую написал её супруг Вадим, как раз называлась «Андреевский флаг». Именно она принесла артистке большой успех и популярность. Она считает, что в жизни ничего не бывает случайным.

В конце своего сообщения Цыганова добавляет: «Да хранит Господь Россию и великий корабль, под российским Андреевским флагом!».

В своих комментариях фанаты Цыгановой поздравили её с днём ВМФ РФ и стали утешать артистку. Пользователи считают, что отец певицы «смотрит на неё с небес и гордится своей дочкой».

Кроме того, поклонники заявили, что китель Цыгановой очень идёт. К своему посту артистка прикрепила тематический снимок в форме.