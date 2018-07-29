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Как известно, телеведущий скрывает от общественности своего наследника. Но недавнее фото, сделанное на отдыхе, выдало его огромную тайну.

О том, общественность увидела сына Андрея Малахова, стало известно из социальной сети. Как оказалось, Малахов случайно «засветил» маленького сына на фото с отдыха. На снимке, который так понравился общественности, телеведущей лежит с супругой на пляже во Франции.

Ничего особенного, с первого взгляда. Но присмотревшись можно увидеть, что солнцезащитные очки отобразили картинку, находящуюся за кадром. Именно там и сидел мини-Малахов.

Маленький Саша, сын знаменитости, по мнению пользователей, очень похож на своего звездного папу. Всеобщее умиление не обошло стороной и старшего Малахова, который, по мнению пользователей с годами стал только краше.

Андрей Малахов последний год находится в центре внимания. Все началось с того, как телеведущий порвал все связи со своим предыдущим работодателем - «Первым каналом», а потом и вовсе перешел к его главному конкуренту – телеканалу «Россия». Зато, как сообщает телеведущий, у него больше времени появилось для семьи и он, в отличие от предыдущего места работы, не «приносит кофе Эрнсту».

Шоумен постоянно ведет такие выпуски, благодаря которым решаются или усугубляются острые социальные проблемы. Формат его передач таков, поскольку именно ругань и скандалы занимают первые места в рейтингах телеканалов. Он считается настоящей «звездой эфира».