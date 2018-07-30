После помолвки Тодоренко и Топалов отправились в отпуск в Монако

Сегодня, 04:15

Беременная Регина с кольцом на пальце и счастливый Влад делятся с поклонниками трогательными снимками со своего романтического отдыха на берегу Лигурийского моря.

О романтических отношениях, связывающих Регину Тодоренко и Влада Топалова, поклонники заговорили давно. Однако артисты категорически опровергали все подозрения, утверждая, что их связывает лишь дружба. Вскоре они начали появляться на публике все чаще, а совместных фотографий в их микроблогах становилось все больше.

Несколько дней назад звезда шоу «Орел и Решка» наконец осчастливила подписчиком радостной новостью: на предложение руки и сердца Влада Топалова во Франции она ответила: «согласна». После помолвки счастливые влюбленные отправились в долгожданный совместный отпуск в Монако.

На острове пара отлично проводит время, они много гуляют, купаются, и щедро делятся с поклонниками яркими фотографиями. Регина все также продолжает демонстрировать модные look'и, пряча под одеждой oversize сильно округлившийся животик. Хотя певица никак не комментирует свое интересное положение, СМИ сообщают, что уже в декабре у будущих родителей появится сын. Поклонники поздравили влюбленных со счастливым событием, отметив, что они выглядят очень счастливо, и оставили в комментариях самые теплые пожелания.