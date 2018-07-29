«Никогда не хотела дочь»: Сестра Ким Кардашьян призналась, что мечтала родить мальчика

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Родная сестра Ким Кардашьян Хлои на днях откровенно призналась поклонникам в Instagram, что никогда не хотела быть матерью для дочери. По словам звезды реалити-шоу, она хотела для своего бойфренда баскетболиста родить именно мальчика.

Хлои Кардашьян заявила, что буквально мечтала первенца родить именно сына, чтобы порадовать возлюбленного Тристана Томпсона, с которым встречается с 2016 года. «Мне очень хотелось мальчика, потому что мы с Мейсоном так близки», - написала в микроблоге Хлои, обращаясь к племяннику, сыну Кортни Кардашьян.

«Я была уверена в том, что у меня родится мальчик, но Бог благословил меня именно дочерью. Однако моя мечта осталась и я все-равно хочу родить сына», - сообщила Хлои. Напомним, что девушки три месяца назад родила дочь Тру.