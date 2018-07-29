«Июль, «Жара»: Юлию Барановскую в Баку перепутали с Сарой Джессикой Паркер

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В столице Азербайджана возникло небывалое оживление, после того, как местные журналисты поведали, что фестиваль в древнем городе посетила сама Кэрри из «Секса в большом городе». Разочарование обывателей было предсказуемым.

Юлию Барановскую в Баку перепутали с Сарой Джессикой Паркер, то ли из-за претенциозного золотистого платья, а может из-за прически. Папарацци можно понять, знойный июль, фестиваль «Жара», множество визитеров, в том числе и из дальнего зарубежья. Барановская, по ее словам, не обиделась, а наоборот, почувствовала себя польщенной. Американский сериал с Паркер она любит и просмотрела все сезоны. Кстати, на «Жаре» присутствовал и Стивен Сигал, так что присутствие Голливуда ощущалось в полной мере.

Сама Юлия не скрывает, что хорошо и с пользой провела время в Баку. Других посмотрела, себя показала. Но при этом никогда не забывали о своих детях, которым устроила полноценный летний отдых. Телеведущая считает, что женщина должна успевать делать все, пока мужчина сосредоточен на «глобальных» проектах. Поклонники Барановской не поскупились на лестные эпитеты и пожелали ей столько счастья, «сколько она может поднять».