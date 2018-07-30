Жасмин откровенно рассказала о слежке ревнивого мужа

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Имеющий проблемы с законом бизнесмен Илан Шор не доверяет своей супруге и часто устраивает скандалы, пока певица живет на две страны из-за подписки о невыезде мужа. Знаменитость призналась, что даже съемки в клипе становятся настоящим испытанием для их семьи.

Жасмин откровенно рассказала о бесконечной слежке ревнивого мужа, который в начале отношений проверял певицу во всем и узнавал, с какими мужчинами и при каких условиях его возлюбленная общается. Певица убеждена, что сейчас Илан стал спокойнее и даже отпускает ее на культурные мероприятия, но не забывает при этом напомнить, чтобы жена вела себя хорошо. Жасмин вместе с супругом воспитывают двоих детей, но привлекательная внешность певицы и множество поклонников периодически провоцируют бизнесмена на ревность.

Илан Шор в данный момент проживает в Молдавии, пределы которой покидать не может из-за проблем с законом. Накануне сообщалось, что предпринимателю и владельцу крупных компаний, авиаперевозчика и футбольного клуба назначили 7,5 лет колонии, однако обвинители настаивали на 19 годах лишения свободы. Илана Шора обвиняют в разворовывании крупной денежной суммы из банка, акционером которого он являлся.