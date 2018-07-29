«Парни нюхают подмышки»: Лиза Галкина рассказала про артистов цирка

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Лиза Галкина часто радует подписчиков смешными видео, на которых ведет себя как профессиональная артистка. В этот раз девочка поразила наблюдениями, сделанными в цирке.

На своей странице в Instagram Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза рассказала о парнях, силе и подмышках. «Цирк», - комментирует Галкин. Девочка объясняет, что все парни нюхают подмышки. Юморист пытается узнать, где же девочка это видела. Как оказалось, она имела в виду силачей. Но девочка перепутала, никто подмышки не нюхает – просто так циркачи демонстрирует свою силу. Фанаты Галкина удивились тому, что догадаться об этом Лиза смогла сама, хоть изначально и сделала неверные выводы.

Такое забавное описание цирковых артистов очень рассмешило подписчиков, которые в очередной раз поразились, насколько развита фантазия у девочки, чем очень поднимает всем настроение. Однако этот «перл» поразил некоторых не так сильно, как прошлое видео, на котором она учила Галкина математике.