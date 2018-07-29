Ирина Шейк порадовала поклонников превосходной внешностью в Нью-Йорке

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Популярная супермодель с российскими корнями Ирина Шейк в очередной раз доказала, что является заботливой и внимательной матерью. Недавно папарацци застали знаменитость за прогулкой с дочерью по Нью-Йорку.

Пользователи Сети оценили превосходную внешность Ирины Шейк, которая на прогулку с дочерью Леей надела красные модные спортивные штаны, белые кроссовки и стильную футболку с надписью Vogue. Также Ирина порадовала поклонников цветущей внешность и отдохнувшим лицом.

Напомним, что у 32-летней супермодели есть 16-месячная дочь Лея, которую Шейк родила своему 43-летнему бойфренду актеру Брэдли Куперу. Пара предпочитает не говорить публично о своих отношениях и не показывать лицо дочери в социальных сетях и на телевидении.