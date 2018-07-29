Стилист и дилер Даны Борисовой получил 3 года колонии за амфетамин

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Бывшего участника шоу «Дом-2» Рэя Самедова задержали в июне после обысков в его доме в Раменках, где нашли наркотики в особо крупном размере.

Рэй Самедов впервые засветился на реалити-шоу «Дом-2», но надолго там не задержался. Вылетев из проекта, из шоу-бизнеса он не ушел, и стал популярным стилистом у российских «селебрити». Бывший ухажер, а затем близкий друг Виктории Бони стал ее любимым стилистом. Именно она познакомила его с Даной Борисовой, которая в то время уже страдала от наркотической зависимости. Позже телеведущая обвинила Самедова, что именно он снабжал ее запрещенными наркотическими веществами. Стилист отрицал всякие обвинения, заявляя, что та готова переложить свою вину на кого угодно, только не на себя.

Был ли он в действительности дилер для Даны Борисовой не известно, однако недавно его задержали на Никитской, 20 в Москве, а при себе он имел амфетамин - сообщили СМИ. В июне в его доме в Раменках правоохранители в ходе обыска обнаружили значительный запас наркотических веществ. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Суд признал Самедова виновным. За амфетамин, который Рэй хранил в особо крупных размерах, он получил 3 года колонии общего режима.