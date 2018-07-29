«Это позорный развод»: Наталья Штурм призвала не ездить в парк Зарядье

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Вместо разрекламированной красоты артистка увидела только бурьяны с травой и трудящихся гостей российской столицы.

Известная российская певица Наталья Штурм, которая стала известной благодаря песни «Школьный роман», на своей официальной странице в Instagram призвала никогда не ездить в парк Зарядье. Штурм написала, что «это позорный развод», особенно для автовладельцев, ведь час стоянки стоит 250 рублей.

Сам же парк Зарядье, заявляет Наталья Штурм, полностью зарос бурьяном и травой, даже лавочек не видно. Известная российская певица признаётся, что повезла в Зарядье свою мать, которая как коренная москвичка хотела посмотреть разрекламированную красоту на месте концертного зала «Россия».

Однако по приезду в Зарядье Штурм и её мать не увидели ничего красивого, только «кучку гостей» Москвы, работающих на мосту. По словам певицы, дендрарий они с матерью так и не нашли, никто не знает, где она. Что касается ледяной пещеры, то платили 200 рублей, чтобы попасть с жары в холод и получить ангину, только самые отважные.

В итоге, Наталья Штурм и её мать расстроились и уехали подальше от «чудес» Зарядья. Женщина признаётся, что сама всегда отдыхает за границей, а в Москве все развлечения только сводятся к ресторанам.