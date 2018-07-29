«Ваша пенсионерка»: Лолита стала фанаткой российских футболистов, но перепутала их с баскетболистами

Сегодня, 13:03

Лолита Милявская написала, что в последнее время ей все больше и больше нравится наблюдать за игрой российской сборной. Но перед тем, как стать настоящей фанаткой, она была обманута высоким ростом игроков.

На своей странице в Instagram певица опубликовала видео со своего концерта, в котором поддержала российских футболистов. По заверению певицы, она только накануне публикации впервые посмотрела игру, и сразу же стала фанаткой. Но перед этим, звезда перепутала игроков с баскетболистами. Как пишет Лолита, причиной послужил высокий рост российских игроков. Несмотря на это, женщине все равно понравилось: «Это выступление - объяснение им в Любви нового фаната!!!»

Подписчики поддержали увлечение певицы. Также им понравилась и песня Лолиты. Фанаты уверяют, что им пришлось по душе абсолютно все: голос, текст песни, стиль, образ. Поклонница пишет: «Как всегда молодчина, по-простому, по-человечески и без всяких понтов. Умница, так держать. Обнимаю, ваша пенсионерка»