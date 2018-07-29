Певица Лена Катина рассказала о ревности супруга

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Экс-солистка «Тату» счастлива в браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Супруги воспитывают 3-летнего очаровательного сына Александра, и мечтают о втором ребенке.

После распада популярной поп-группы «Тату», участницы скандального дуэта занялись сольной карьерой Лена Катина перебралась в Лос-Анджелес, где начала покорять своим талантом США. Там она добилась некоторых успехов, записала много песен, выступала на концертах, выпустила несколько альбомов, стала первой русской исполнительницей, чей дебютный сингл «Never Forget» в ремиксе Dave Audé возглавил танцевальный чарт «Billboard», ее клипы «An Invitation» и «Golden Leaves» получили высокие отзывы критиков и несколько наград на кинофестивалях в США.

В 2013 году она официально заключила брак с музыкантом Сашо Кузмановичем, а уже в 2015-м в семье артистов появился первенец Александр. Ради воспитания маленького сына Катина сделала перерыв в сольной карьере, однако вскоре вернулась к работе.

Несмотря на все трудности, она отлично справляется, успевая посвятить достаточно времени семье и поклонникам, среди которых преобладают преданные и внимательные мужчины, которые просто боготворят певицу. Несмотря на изобилие мужского внимания, Лена призналась, со стороны ее супруга нет ни капли ревности, ведь он сам артист, и отлично понимает все тонкости любви и отношения публики. Певица рассказала, что хотя «семейная жизнь - очень сложная штука», у них все замечательно, они даже задумываются о втором малыше.