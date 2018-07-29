«Как 80-летняя старушка»: Ани Лорак показала неудачное фото Татьяны Навки

Сегодня, 12:23

На фестивале «Жара» украинская певица Ани Лорак сделала фотоснимок с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. При этом поклонники посчитали, что Лорак не стоило бы публиковать фото, на котором Навка выглядит старше своего возраста.

Пользователи Сети раскритиковали Татьяну Навку, которая на снимке вместе с Ани Лорак выглядела старушкой. Также фолловеры стали критиковать и саму певицу, которая публично показала неудачное фото супруги Дмитрия Пескова.

«Навка здесь такая страшная, как 80-летняя старушка», «Уровень тролля Бог», «А я подумала, что за бабка рядом», «Навка здесь страшна, как бабка Ягуся, хоть бы фото не выставляли», «Ужас! Навка как бабуля старая», «Отфотошопить себя не успела!», «Да, Навка здесь вышла неудачно!», «Ужас какой, что то тут не то, ну очень страшная», - заявили возмущенные интернет-пользователи.