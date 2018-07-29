Жена Джорджа Клуни превзошла Анджелину Джоли стройными ногами

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Жена Джорджа Клуни в мини-платье по красоте превзошла Анджелину Джоли, утверждают поклонники. По мнению интернет-пользователей, Амаль Клуни является обладательницей роскошных стройных ног.

На днях папарацци сфотографировали Амаль Клуни, которая присоединилась к мужу Джорджу и Стелле Маккартни во время ужина на территории озера Комо в Италии. Для светского мероприятия Амаль надела коктейльное платье, которым выгодно подчеркнула свои длинные ноги. Пользователи Сети в комментариях стали утверждать, что супруга голливудского актёра по красоте смогла превзойти саму Анджелину Джоли.

Более того, поклонники не перестают поражаться, как 40-летней женщине и матери двух детей удается поддерживать такую превосходную фигуру. Напомним, что после родов Амаль удалось похудеть до 40 килограммов.