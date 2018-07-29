«Районный серпентарий»: Лена Миро назвала причину сложностей у ведущих «Давай поженимся»

Сегодня, 10:50

Лена Миро подчеркнула, что у Ларисы Гузеевой, Розы Сябитовой и Василисы Володиной была прекрасная работа. По мнению блогера, профессионалами в своей деятельности дамы не являлись, однако шоу «Давай поженимся» благодаря антуражу давало стабильный заработок.

Если бы ведущие продолжали спокойно друг друга воспринимать, терпя недопонимание, то можно было ещё долго «светиться» по телевидению, несмотря на всю критику в адрес проекта. Однако неожиданно начались сложности. Одна за другой звёзды «Давай поженимся» принялись высказывать друг другу претензии с применением нецензурной ругани. Лена Миро подчеркнула, что она и не пыталась разобраться в том, кто был прав, а кто – виноват в этой истории.

Главная причина – просто не возможность существования чисто женского коллектива, который блогер назвала «районным серпентарием». Интернет-знаменитость подчеркнула, что даже большой заработок не удержит ненавидящих друг друга дам. Однако Лена Миро и отметила, что мужчин тоже может ждать подобный итог – тех, кому уже за тридцать и кто относится к «офисному планктону». Большинство поклонниц согласились с ней, хотя некоторые заявили, что у них бывали и исключения, когда в рабочем коллективе никто друг другу не пытался вредить.