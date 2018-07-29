«Японские технологии»: Ольга Орлова впечатлила фанатов 85-килограммовым арбузом

Сегодня, 10:25

Болезнь почек заставила актрису купить гигантскую ягоду для лечения, подозревают поклонники.

Ольга Орлова впечатлила фанатов 85-килограммовым арбузом.

«Моё утро началось с фото с арбузом 85 кг!!!Я постучала по нему - очень звонкий! Созрел!!!!», - написала Ольга.

Поклонники артистки решили стать гостями в ее доме, о чем рассказали в комментариях.

«Японские технологии! Созрел!!! Надо есть», «А мне интересен, каков вкус то?))))», «Можно накормить целый класс школьников», «Вот это арбузище!!!», - написали юзеры в соцсети Instagram.

Новым снимком в «сториз» Орлова спровоцировала слухи о своей болезни почек. В комментариях люди писали, что Ольга скорее всего болеет известной почечной недостаточность, но тщательно скрывает свой диагноз от общественности. Однако, пост быстро исчез из истории на странице Орловой.

На снимках Ольга выглядит вполне здоровой и жизнерадостной. По ее состоянию трудно определить состояние здоровья, но на ее щеках есть здоровый румянец. Также приписывали хейтеры Ольге и наличие анорексии, но вскоре выяснилось, что актриса и певица использует комплекс процедур спортивных упражнений и питания для поддержания своей фигуры в тонусе.