Селин Дион в золотом костюме напомнила фанатам трансвестита

Сегодня, 10:00

Популярная певица Селин Дион одновременно вызвала восторг и удивление своим новым образом во время концерта в Сиднее. Дело в том, что именно из-за золотого костюма фанаты приняли знаменитость за переодетого трансвестита.

В социальных сетях поклонники не устают обсуждать новый образ знаменитой певицы Селин Дион. На сцену в Сиднее артистка вышла в брючном костюме золотого цвета, который дополнила белой рубашкой и сапогами на каблуках. Не по душе поклонникам пришелся именно костюм от модного дома Schiaparelli, в котором певица напомнила фанатам трансвестита.

Кроме того, Селин Дион также начали сравнивать с покойным королем поп-музыки Майклом Джексоном, который на своих концертах также поражал золотым костюмом. Сама певица пока не прокомментировала провальный образ по мнению поклонников.