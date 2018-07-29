Звезда «Дом-2» решилась на увеличение груди

Сегодня, 09:37

Скандалистка Саша Черно сообщила, что помимо пластики молочных желез собирается сделать контурную пластику рук и живота.

Экстравагантная участница «Дом-2», 25-летняя Саша Черно с начала своего шокирующего появления на телеэкранах стала объектом насмешек недоброжелателей.

Изначально поводом для критики, помимо вызывающего поведения, был лишний вес девушки, ведь при своих 183 сантиметрах роста она весила более 130 кг. Но звезда не отчаялась, и начала стремительно худеть на проекте, мужественно перенося все упреки и иронию, борясь с последствиями действия жиросжигателей.

Несмотря на то, что ей удалось добиться значительных результатов, ее тело все еще далеко от совершенства, а излюбленной темой для хейтеров стала несовершенная грудь девушки. В погоне за идеальными параметрами, Саша Черно решилась пойти по стопам многих участниц телепроекта, и кардинально решить свою проблему, сделав пластику груди, очень популярную на реалити-шоу.

Недавно она написала в своем Instagram, что уже была на консультации у пластического хирурга: «Всё объяснил, обрисовал и показал результат работ, которые уже делал. Буду делать и грудь, и живот, и руки».

Она призналась, что жутко боится самой операции, послеоперационного периода и возможных осложнений, к тому же ее настораживает лишний вес. Однако в погоне за любовью подписчиков и своего избранника Иосифа Оганесяна звезда пойдет на все, даже на увеличение груди.

Фолловеры поддержали инициативу Саши, и пожелали ей удачи.