«Передаем тебе привет»: Бузова с бабушкой станцевали для Филиппа Киркорова

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Ольга Бузова решила поддержать своего кумира, станцевав под его новую песню «Ибица» вместе с бабушкой. Поклонники пытаются понять, почему она старалась петь как можно меньше.

Ольга Бузова опубликовала видео, на котором видно ее зажигательные танцы вместе с бабушкой. Они решили, что новая песня должна стать хитом, поэтому поддержать Киркорова надо уже сейчас: «Передаем тебе пламенный привет». На видео видно, как певица кружит свою бабушку. Многим понравилось то, что Ольга была очень аккуратна, и видно, как она заботится о родственнице. Также фанатом понравилось то, что они не только танцевали, но и обнимались.

Пару раз Ольга пыталась подпевать в музыку, однако подписчики заметили, что хоть Бузова предпринимала несколько попыток, она быстро останавливалась. Некоторые решили, что девушка не знает слов. Это удивило многих, ведь как можно не знать слова песни своего кумира. Однако было предположение, что она просто не хочет петь без фонограммы и показывать настоящий голос.