Яна Рудковская рассказала, как сильно похудела на отдыхе

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Яна Рудковская подобрала для себя действенную диету и истязала себя занятиями во время спортивных сборов в Болгарии.

Жена российского спортсмена Евгения Плющенко вместе с детьми присоединилась к спортивным сборам Академии фигурного катания «Angels of Plushenko» в Болгарии. Яна Рудковская не раз рассказывала, что является трудоголиком. На долгожданном отдыхе она решила разнообразить рабочие дела и решила привести своё тело в порядок. Продюсер похудела на 2 кг и теперь весит 50 кг при росте 168 см. Такого результата за короткий промежуток ей удалось достичь с помощью активных занятий спортом и специальному питанию.

Рудковская решила ограничить приёмы пищи до двух раз в день, что врачи сильно не рекомендуют делать. На завтрак продюсер ела яйца, а на обед – рыбу. От ужина она принципиально отказывалась. Теперь девушка может с лёгкостью носить одежду размера ХS или закупаться в детских магазинах. Рудковская рассмешила своих подписчиков фотографией в забавном розовом купальнике-котике на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи похвалили старания продюсера и отметили, что мать троих детей выглядит очень подтянутой для своих 43 лет.