«Странное исчезновение»: Экс-солист группы «Динамит» пропал в Муроме

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Связь с Ильей Зудиным оборвалась 20 часов назад. Об обстоятельствах исчезновения рассказала супруга артиста в социальной сети.

Как стало известно от супруги артиста, бывший солист группы «Динамит» Илья Зудин при странных обстоятельствах пропал в Муроме. Он, по словам женщины, должен был там выступать, поэтому отправился на концерт вместе с организаторами. Как только он оказался на месте, он перестал выходить на связь, а о дальнейшей его судьбе ничего до сих пор неизвестно.

Мария Зудина уже обратилась к правоохранительным органам для того, чтобы они помогли найти ее мужа. Известно только то, что Зудину на концерте составил компанию Валерий Сюткин.

Супруга артиста обратилась в социальной сети к местным жителям, которые теоретически могли видеть экс-солиста «Динамита». Мария пишет, что связи нет не только с Ильей, но и с организаторами концерта.

Поклонники сразу же подключились к поиску и начали засыпать страницу Ильи Зудина комментариями о том, что его считают без вести пропавшим. Певец наконец-то вышел на связь и написал, что все в порядке. Правда, о причине своего «исчезновения» артист так и не рассказал.