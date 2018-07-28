Штурм опровергла факт продажи квартиры бедствующего Осина

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«Он пытается разжалобить фанатов», – заявила певица и рассказала о коварном плане коллеги-алкоголика. По ее словам, лечиться от зависимости артист не будет, ведь от помощи он уже неоднократно отказывался.

Наталья Штурм ознакомилась с произошедшим скандалом и опровергла факт продажи квартиры якобы бедствующего Евгения Осина. Знаменитость отметила, что у исполнителя четыре квартиры в Москве, поэтому назвать его бедным нельзя, а всего за год на различных шоу артист заработал больше миллиона, и эти деньги он тратит лишь на алкоголь, ведь больше не на что, считает Наталья.

Артистка рассказала, что своими действиями Евгений Осин намекает поклонникам, чтобы они приносили ему продукты и деньги, чем наивный народ и занимается. Ранее Наталья Штурм уже пыталась помочь коллеге и призвала его лечиться от алкозависимости, но певец не считает себя больным, поэтому обвинил Наталью Штурм в корыстных помыслах.

В свое время от зависимости смогла справиться телеведущая Дана Борисова, поступком которой Штурм гордится, поэтому ставит знаменитость в пример другим артистам, и Евгению Осину также. Более того, Наталья знакома с певцом уже более 20 лет, и о его проблемах с алкоголем знает давно.