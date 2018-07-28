Максим Фадеев призвал подписчиков помолиться за здоровье Кобзона

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Продюсер беспокоится о здоровье коллеги и надеется, что все обойдется и скоро артист поправится.

В своем аккаунте в Instagram музыкальный продюсер Максим Фадеев в видео призвал своих подписчиков пожелать скорейшего выздоровления и помолиться за здоровье Иосифа Кобзона. Он очень переживает за коллегу и надеется на благоприятный исход.

«Сегодня в нашем цеху не очень хорошее известие. Иосиф Давыдович Кобзон впал в кому. Помолитесь за него», - сообщил Фадеев на видеозаписи. Многие подписчики поддержали его призыв. «Помолимся», «Дай Бог ему здоровья!», «Господи,спаси и сохрани... молимся», «Помоги ему Боже». Однако среди поклонников Максима нашлись и те, кто недолюбливает Кобзона из-за его политической деятельности: «Я не молюсь за него», «В жизни каждый получает по заслугам», «За плохое ответит», «За жулика молиться не по-людски». Также подписчики сообщили Фадееву, что сестра Кобзона опровергла информацию о коме и он может так сильно не беспокоиться.

Мнения подписчиков разделились, но фактом остается одно, даже если Иосиф Давыдович не в коме или реанимации, он находится в больнице. И не стоило бы лить на певца ушат грязи в такое тяжелое для его семьи время.