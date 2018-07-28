Сегодня, 20:58

Артистку встречали невнимательные организаторы, которые допустили неприятную для исполнительницы ошибку. Однако певица не сильно расстроилась, ведь ей постоянно поднимает настроение милый спутник, постоянно находящийся на руках знаменитости.

Любовь Успенская рассказала о конфузе со сменой имени в аэропорту Баку, где она увидела табличку «Екатерина Успенская», но догадалась, что встречают там именно ее. На фестивале «Жара» звезд эстрады ожидают множество развлечений и отдых, но такая невнимательность могла сильно расстроить знаменитость. Успенская поделилась, что планирует забыть о диете и насладиться пахлавой, ведь сладости в Азербайджане отменные.

Также исполнительница шансона поведала, что по всему миру ее сопровождает йорк Джуни, который имеет собственный багаж. Питомец с удовольствием позирует на руках хозяйки для журналистов, а певица получает не меньшее удовольствие от таких фотосессий. На фестивале Джуни находится без хозяйки совсем недолго, но безумно скучает в гримерке.

Посетили четырехдневное мероприятие и другие знаменитости, в том числе – Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Полина Гагарина, Светлана Лобода, группы «Ленинград», «Время и Стекло», «А-Студио» и другие. Модные эксперты обсудили звездные наряды и пришли к выводу, что многим из артистов повезло со стилистом, однако в некоторых случаях знаменитостям следовало бы тщательнее подбирать наряды. В этом направлении Любовь Успенская имеет положительные отзывы.